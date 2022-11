Hoe een varkensstal en houten schotten Gert Swinkels bij SV Deurne brachten

VIERDE KLASSE F Rens van den Heuvel helpt Vessem in nieuwe rol aan periodeti­tel

VESSEM - Vorig seizoen speelde Rens van den Heuvel (20) nog in Vessem 2, maar nu is hij bassispeler in het eerste elftal en hielp de koploper van 4F met twee goals en een assist aan een 3-1 zege op Spoordonkse Boys. Daardoor pakte Vessem de eerste periodetitel.

20 november