Hoofdcoach Peter van Kemenade ambieert andere rol bij SV Valkenswaard

EERSTE KLASSE D ZSV diep in blessure­tijd langs Heeze, De Valk nog altijd puntloos

4 november De Valk - Venray 2-3. De Valk blijft de puntloze hekkensluiter na een nipte nederlaag tegen hoogvlieger Venray. Na een half uur leek de wedstrijd al gespeeld. Namens Venray deed Bram Vievermans het net tweemaal bollen, 0-2. De Valkenswaardse ploeg produceerde in de slotfase van de eerste helft de aansluitingstreffer. Nory Saanen tekende voor 1-2, maar tien minuten na rust was het verschil weer twee goals door een treffer van Armend Shala, 1-3. In de tachtigste minuut bracht Sherry Kindo Kamara de spanning voor even terug, door met een rake stiftbal te profiteren van een fout van een Venray-verdediger. Bij het eindsignaal stond De Valk alsnog met lege handen: 2-3.