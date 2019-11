Hoofdtrainer Patrick van Hout blijft Brandevoort trouw

Toen Van Hout zes jaar geleden neerstreek op sportpark Brandevoort was de club het lachertje van de vijfde klasse. Met zijn passie en enthousiasme heeft Van Hout een uitstekende structuur neergezet waardoor Brandevoort voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen werd.

Dit seizoen draaien de groen-witten uitstekend mee in de vierde klasse en is het een outsider voor het kampioenschap. Op dit moment staat Brandevoort op de 3 e plaats in de vierde klasse F.