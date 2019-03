Hoogeloon en Vessem maken geen fout, De Raven walst over Acht heen

Hoogeloon – SDO’39 2-1.

Op slag van rust kwam Hoogeloon op voorsprong. Yannick Sol gaf een vrije trap perfect voor op Niels Luyten, die de 1-0 binnenschoot. Een kwartier na rust kwam SDO’39 op gelijke hoogte door toedoen van Niels Heesakkers, 1-1. Diep in blessuretijd kreeg Hoogeloon een penalty. Sol bleef rustig, waardoor de thuisploeg een benauwde zege boekte: 2-1.

Nieuw Woensel - Vessem 0-3.

Vessem-spits Jaap van Diessen was voor rust de gevaarlijkste man op het veld. Van Diessen tekende ook voor de 0-1. Met een snelle uitbraak wist Van Diessen er 0-2 van te maken. Niet lang daarna kwam na goed stoorwerk Merijn van Ham in positie. Hij schoot de bal keurig onder de doelman door, 0-3. Van Ham schoot even later ook nog een bal tegen de lat.

Steensel – HMVV 1-1.

In de 32e minuut opende Steensel de score. De watervlugge Pieter Verwimp liet de 1-0 aantekenen. Binnen drie minuten kwam HMVV langszij. Pieter Michelbrink nam de treffer voor zijn rekening. Na de pauze kregen beide ploegen nog mogelijkheden. Gescoord werd er niet meer.

ZSC – EMK 3-1.

ZSC begon voortvarend, al in de eerste minuut schoot Stef Claes een strafschop binnen, 1-0. Op het moment dat EMK beter in de wedstrijd kwam maakte ZSC de 2-0. Een terugspeelbal werd door de doelman tegen Olav Kuijlaars aangeschoten en die tikte dit buitenkansje simpel binnen. Vanaf dat moment was EMK de bovenliggende partij. Rick Slaats bepaalde de ruststand op 2-1. Na de rust was er veel minder te beleven. Gijs van den Boomen bepaalde met een kopbal de eindstand op 3-1.

Woenselse Boys – Waalre 2-2.

Roani Denktas van Woenselse Boys trof halverwege de eerste helft de paal. Kort daarna werd het toch 1-0 toen Rob Verbeek een fout in de Waalre-defensie afstrafte. Op slag van rust was de beste kans van de bezoekers van Kees Uythoven, die een diagonaal schot op de kruising zag afketsen. Direct na de pauze nam Uythoven de gelijkmaker voor zijn rekening. Uit een vrije trap scoorde Verbeek even later met een diagonaal schot, 2-1. De voorsprong was van korte duur, omdat Joey Gang een fout in de verdediging wist afstrafte, 2-2e. Ondanks een veldoverwicht van de thuisploeg veranderde er niets meer in de stand.

De Raven – Acht 6-0.

De thuisploeg walste over Acht heen. Theun van Ekkendonk opende de score door een strafschop te verzilveren, 1-0. Op slag van rust tekende Gijs Wuijts voor de 2-0. Na de pauze was er geen houden meer aan. Tom Simon maakte er 3-0 van. Gijs Wuijts liet 4-0 aantekenen. Stef Wuijts nam de 5-0 voor zijn rekening en Stephan Frencken bepaalde de eindstand op 6-0.