Hoogeloon is klaar voor historische stap: ‘Dat het zo goed zou uitpakken, had niemand verwacht’

In 2005 kroonde Hoogeloon zich voor het laatst tot kampioen, in de vijfde klasse. Spits Niels Luyten, met zijn 32 jaar de meest geroutineerde speler bij de blauwwitten, speelde toen nog in de jeugd en brak twee jaar later door. ,,Misschien dat ik in de pupillen ooit kampioen ben geworden, maar verder niet”, zegt Luyten. ,,Vorig seizoen deden we op de laatste speeldag ook nog mee om de titel en werden derde, met een periodetitel op zak. Daarom dachten we dit seizoen wellicht weer hoge ogen te kunnen gooien. Maar dat het zo goed zou gaan uitpakken, had niemand verwacht.”