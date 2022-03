Hoogeloon pakt koppositie na zege op Dommelen; Belangrijke driepunter voor Reusel Sport

Samenwer­kings­ver­band UNA en Vitesse blijft voorlopig onveran­derd

Voor het Zeelsterse UNA en het samenwerkingsverband met eredivisionist Vitesse is er na de Russische inval van vorige week in Oekraïne vooralsnog niets veranderd. De Arnhemse club is sinds augustus 2010 in handen van Russische eigenaars.

4 maart