Hooggespannen verwachtingen bij UNA meteen getemperd na gelijkspel tegen OJC

NACOMPETITIE DERDE KLASSE

Bruheze mag volgend seizoen voor het eerst in de clubhistorie in de derde klasse gaan uitkomen. De ploeg van de afscheidnemende trainer Peter Verstappen won in de finale van de nacompetitie in Ospel met 3-1 van het Vlierdense SPV. Dommelen handhaafde zich in de derde klasse door op de valreep met 2-1 van Avesteyn te winnen. De Braak is naar de vierde klasse gedegradeerd.

19 juni