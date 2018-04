Hoop bij UNA nog niet vervlogen

Uitslagen amateur­voet­bal donderdag 19 april (regio Eindhoven)

19 april Tweedeklasser Beerse Boys blameerde zich in het Limburgse Tegelen door in de slotfase tegen tien man van Sportclub Irene nog een voorsprong te verspelen: 1-1. ZSC behaalde in 4F tegen Riethoven (2-1) de achtste zege in de laatste negen duels. Bergeijk won in dezelfde klasse de derby tegen De Raven met 4-1.