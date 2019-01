Hoop voor NWC: nieuwe penaltysoap dreigt na vergissing scheidsrechter

Derdeklasser NWC hield eersteklasser Wittenhorst na verlenging knap op 1-1, maar zwichtte uiteindelijk na het nemen van strafschoppen. De scheidsrechter van dienst liet de penalty's echter niet volgens het ABBA-principe nemen, maar beurtelings. Dat is sinds dit seizoen niet meer toegestaan, waardoor NWC een klacht kan indienen bij de KNVB. Acht de voetbalbond het beroep gegrond, dan is het mogelijk dat de penaltyserie wordt overgespeeld.

Datzelfde gebeurde vorig seizoen bij de spraakmakende penaltyserie in het KVNB-bekerduel tussen FC Lisse en Hoek. Toen was het ABBA-principe nog niet van kracht, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal liet de spelers de strafschoppen wel volgens dat systeem nemen. Omdat dat in strijd was met de reglementen van de bond, besloot de voorzieningenrechter dat beide clubs op herhaling moesten.

Beroep

Het is nog niet bekend of NWC daadwerkelijk in beroep gaat. Kiezen de Astenaren daar inderdaad voor, dan bestaat er een gerede kans dat de club in zijn gelijk wordt gesteld. Een houvast voor NWC: ook Hoek verloor destijds de ‘echte’ penaltyserie, maar in de herkansing kwamen de Zeeuwen als winnaar uit de strijd.