HSE komt voor tweede keer in week niet opdagen voor duel met SPV

Het is al de tweede keer in één week dat HSE verstek laat gaan voor het treffen met SPV. Afgelopen zaterdag stond deze wedstrijd al gepland, maar ook toen had HSE een spelerstekort. SPV-coach Mario Plugers was toen met stomheid geslagen: ,,De scheidsrechter was er, wij waren er. Iedereen was er, behalve HSE. Om vijf over vijf belden ze op dat ze maar zeven man hadden en niet wilden komen. Toen hebben we gezegd dat ze desnoods maar een paar man van de veteranen mee moesten laten doen.” Ook bij de veteranen van HSE was die zaterdag niemand meer beschikbaar.