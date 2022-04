Hulsel nu in bezit van eerste seizoenszege; Spoordonkse Boys pakt periodetitel

VIERDE KLASSE E ZUID IDe eerste overwinning is in april een feit voor Hulsel. Spoordonkse Boys pakte op bezoek bij HMVV de periodetitel.

Hulsel - Steensel 3-2.

Hulsel boekte de eerste zege van het seizoen. Binnen tien seconden nam de thuisploeg een 1-0 voorsprong door een treffer van Tom Roest. De hekkensluiter kwam even later op 2-0 door toedoen van Joris van der Heijden. Nog voor rust werd het 2-1 met Stefan Coset als Steenselse doelpuntenmaker. Na de pauze werd het zelfs 3-1 via Lars Verspaandonk. In de slotminuut bepaalde Rob Jansen met een eigen doelpunt de eindstand op 3-2.

HMVV - Spoordonkse Boys 1-3.

Hein Smolders bracht HMVV op een snelle 1-0 voorsprong. Luc Roefs zette in de twintigste minuut beide partijen weer naast elkaar, 1-1. Spoordonkse Boys kwam scherp uit de kleedkamer en drie minuten na rust tekende Roel van Nunen voor de 1-2. Twee minuten later schoot opnieuw Roel van Nunen Spoordonkse Boys uit een afgeslagen aanval naar 1-3. Door deze overwinning legt Spoordonkse Boys beslag op de tweede periodetitel. ,,De mentale tik van de ongelukkige achterstand in de eerste minuut hebben we goed verwerkt”, aldus coach Koen Vos. ,,Mooi dat we direct na rust de wedstrijd definitief in het slot gooien.“



Riethoven - Vessem 0-1.

Voor rust werd er niet gescoord. Ook na de pauze waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Lange tijd leken beide ploegen op een blanke score af te stevenen. Het duurde uiteindelijk tot de slotminuut toen goudhaantje Jaap van Diessen scoorde, 0-1.

Bergeijk - RKDSV 7-2.

Bergeijk dendert door de vierde klasse heen. RKDSV werd met maar liefst 7-2 verslagen. Bij rust stond het al 6-0 door treffers van Gijs Jansen (2), Jens Cuypers, Piet Michielse, Stijn Cuypers en Bram Box. Na de pauze kwamen de bezoekers door een kopbal van Berry Kolen terug tot 6-1. Invaller Colin Bergmans maakte er 7-1 van, waarna Gijs Neggers de eindstand op 7-2 bepaalde.

SDO’39 - Waalre 0-1.

In een matige eerste helft werd balverlies door SDO-verdediger Geert Coolen meteen afgestraft door Robbert van Neer die de bal in de verre hoek binnenschoot, 0-1. Na de rust liet vooral SDO’39 van zich spreken. Kansen kwamen er genoeg, maar tot doelpunten kwam de ploeg niet. Ook Waalre creëerde nog enkele kansen maar het bleef bij die ene treffer.

De Weebosch - ZSC 2-3.

De bezoekers namen via Joppe Smolders een 0-1 voorsprong. Nog voor rust liet Sjors de Backer de 1-1 aanteken. Na rust profiteerde Juul Huibers van een defensief foutje, 1-2. De thuisploeg kwam even later verdiend op 2-2 door een doelpunt van Luc Hoeks, maar het was Juul Huijbers die ZSC direct vanaf de aftrap alsnog aan de 2-3 zege hielp.

De Raven - Tuldania 1-0.

Met een geweldig doelpunt voor rust kroonde Huib Borrenbergs zich tot matchwinner. De Luijksgestelse speler haalde vanaf zestien meter verwoestend uit en liet de doelman van de bezoekers kansloos.