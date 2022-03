Hulsel wacht nog altijd op eerste winst; Spoordonkse Boys verliest maar maakt het koploper moeilijk

Programma amateur­voet­bal: topper FC Eindhoven AV tegen koploper HVCH; snel weerzien tussen Mier­lo-Hout en NWC

In 1C is zondag de topper tussen nummer twee FC Eindhoven AV en de nog ongeslagen lijstaanvoerder HVCH. De thuisploeg heeft vijf verliespunten meer. De heenwedstrijd in Heesch eindigde op 17 oktober in 3-0 voor HVCH.

20 maart