Huub Vermeulen is nu trainer af om intensiever naar PSV-talentjes te speuren

Bas Rijkers ruilt De Valk door kunstgras opnieuw in voor Wilhelmina'08

1 mei Verdediger Bas Rijkers (23) stapt voor de tweede keer in zijn voetbalcarrière van De Valk over naar Wilhelmina’08. In 2016 deed hij dat ook al eens, om vorige zomer weer op sportpark ’t Valkennest neer te strijken. Afgelopen seizoen kwam Rijkers niet in actie voor tweedeklasser De Valk, nadat hij in het eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding thuis tegen vierdeklasser Acht een kruisband afscheurde.