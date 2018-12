Huub Vermeulen ruilt Bladella in voor Unitas’59

Vermeulen had bij zijn zoektocht naar een nieuwe vereniging meerdere ijzers in het vuur. Hij heeft een zeer bewuste keuze gemaakt voor Unitas, omdat het een grote vereniging is met ambitie. Vooral het gegeven dat het technische beleid goed verankerd is binnen de vereniging en er veel aandacht is voor de jeugd, heeft hem voor Unitas doen kiezen. Ook het gegeven dat er naast het voetbal veel wordt georganiseerd sprak hem aan.