HVV genadeloos vernederd door SSE; Ook doelpuntenfestijn in Vlierden

VIERDE KLASSE F ZUID IISSE liet werkelijk niets heel van HVV Helmond. Het werd 10-2 (!) in Someren-Eind. Ook bij SPV - Brandevoort was er een heus doelpuntenfestijn met 11 treffers.

Milheezer Boys - Stiphout Vooruit 1-3.

Wat er ook zou gebeuren bij Bruheze - ASV; de elf van Stiphout Vooruit moesten winnen om vandaag kampioen te worden. Na amper een minuut voetballen zette Stiphout de eerste stap naar de overwinning. Milan van Maaswaal kreeg de bal ingespeeld en rondde kalmpjes af. Milheeze groeide tien minuten na de vroege goal in de wedstrijd. Afwisselend domineerden beide ploegen het veldspel. Halverwege de eerste helft werd Rob Keunen omvergelopen. De penalty die daaruit volgde, werd door de spits zelf ingeschoten: 1-1. Stiphout ging vervolgens op jacht en scoorde tien minuten voor rust. Het doelpunt werd later afgekeurd vanwege buitenspel. De 1-2 viel nog in de eerste helft. Milan van Maaswaal kreeg veel tijd en ruimte om tot een schot te komen. Zijn inzet zwabberde het doel in. Na rust ging het spel op en neer. Milheeze zocht naar de gelijkmaker, maar na de zeventigste minuut kon de thuisploeg geen vuist meer maken. Kort voor tijd besliste Luuk de Vries het duel definitief: 1-3.

Bavos - SJVV 2-1.

Het reeds gedegradeerde SJVV speelde een aardige wedstrijd maar verloor door twee rake kopballen van Gideon van Esch en Bram Seelen met 2-1 van Bavos. Voor SJVV scoorde Lars van Kuilenberg.



SPV - Brandevoort 8-3.

De thuisploeg startte als een wervelwind tegen een machteloos Brandevoort en stond na een kwartier met 3-0 voor via Max van Duursen, Ron Verlijsdonk en Toon van Lierop. Van Lierop tilde daarna de stand naar 5-0 door twee strafschoppen te benutten waarna Emre Bars, ook vanaf de stip, voor de 5-1 zorgde. Leon Swinkels zorgde met een rake kopbal voor de 6-1 ruststand. Swinkels maakte ook de 7-1, waarna Niek Kroezen voor de 7-2 tekende. Het hoogtepunt van de wedstrijd was de achtste treffer van de middag: Swinkels schoot van ruim veertig meter raak. Bars bepaalde de eindstand op 8-3.

SSE - HVV Helmond 10-2.

Na de zeperd vorige week tegen Mifano won SSE nu met dubbele cijfers van HVV. Bij rust had de thuisploeg al vier keer gescoord via Lars van de Nieuwenhof, Erwin Altena (2) en een strafschop van Merijn Altena. In de tweede helft scoorden Erwin Altena (3), Remco de Vries (2) en Merijn Altena. Voor de bezoekers troffen Naoufal Bouzlafa en Mo Elmaach doel.

Bruheze - ASV’33 2-0.

Dankzij een moeizame overwinning op ASV'33 heeft Bruheze zich verzekerd van de tweede plaats in de vierde klasse F, daarmee is het de eerste ronde van de nacompetitie vrij. In de eerste helft bleef het, ondanks een groot overwicht van de thuisploeg, 0-0. Pal na de thee brak Jelmer van Herpen de ban, 1-0. Robin Kemper schoot halverwege de tweede helft de 2-0 tegen de touwen.

Rood-Wit’62 - Lierop 4-3.

In een wedstrijd met volop kansen over en weer trok Rood Wit'62 aan het langste eind tegen Lierop. Amin Benali schoot in de eerste helft de thuisploeg op voorsprong. In de tweede helft vielen liefst zes treffers. Een eigen doelpunt van Sem van de Nieuwenhof zorgde voor een 2-0 voorsprong voor Rood Wit'62. Tim Swinkels en Tijn van Nuenen schoten Lierop op gelijke hoogte. Via Tim Poesen en Nick Verdonk werd het 4-2 voor de thuisploeg, waarna Stijn Oomen met een rake kopbal voor een hectische slotfase zorgde, gescoord werd er echter niet meer.

ONDO - Mifano 2-1.

Het hoogtepunt van de wedstrijd gebeurde toen de tweede helft ruim vijf minuten bezig was. Met een kiezelhard schot, strak in de winkelhaak, schoot Kees Verberne ONDO op een 2-0 voorsprong tegen Mifano. De ploeg van trainer Harold van Doorn was in de eerste helft na een kwartier op voorsprong gekomen via een doelpunt van Joost Berkers. Mifano deed een kwartier voor tijd nog iets terug via Bas van Sinten, maar de punten bleven in Heusden.