‘Ik ben een beetje de rotzak van het team’, Thijs Matheij met SV Deurne verrassend aan kop in eerste klasse

We moeten terug naar midden jaren 90 van de vorige eeuw. Als jochie van drie jaar speelt Thijs Matheij (29) dagelijks met zijn drie broers en tweelingzus in de tuin van het ouderlijk huis in de Sint-Jozefparochie in Deurne. Nee, geen tikkertje of verstoppertje wat andere kinderen van die leeftijd spelen, de vijf voetballen continu. ,,Zover als ik kan terugdenken ben ik al met de bal aan het spelen”, zegt Matheij. Het was zijn vader die al snel in de gaten had dat Thijs de meest talentvolle was van het gezin en hij ging met hem aan de slag. ,,Mijn vader hamerde er altijd op dat ik tweebenig moest zijn, dat hebben we vaak getraind.”