Illidge scoort voor Gemert en wint weddenschap van vader: ‘Een droom om bij je debuut te scoren’

Coen Jansen maakt komend seizoen zijn comeback bij RKGSV

Coen Jansen (33) maakt volgend seizoen zijn comeback bij vierdeklasser RKGSV, De middenvelder stopte in de zomer van 2018 op 28-jarige leeftijd bij eersteklasser Geldrop vanwege zijn drukke baan en gezinsleven. Hij speelde het seizoen erop met zijn broer Ruud nog in het tweede van RKGSV en maakte in de lente van 2019 nog een paar keer zijn opwachting in het vaandelteam van de Gerwense club. Nadien hield hij het voetballen helemaal voor gezien.

