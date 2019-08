In België voetballende Jelle van Kruijssen uit Aalst betrokken bij auto-ongeluk

MULO-lid van verdienste Chris van Vijfeyken overleden

17 juli Chris van Vijfeyken, erelid van voetbalvereniging MULO in Helmond is dinsdagavond op 68-jarige leeftijd plotseling overleden. Van Vijfeyken heeft veel betekend voor MULO. Jarenlang was hij actief in diverse functies binnen de club, zowel bij de senioren, de jeugd als de gezamenlijke jeugdopleiding met Helmondia, SV De Braak.