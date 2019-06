Indeling derde divisie zondag met Gemert, UNA, Blauw Geel’38, Dongen en OSS’20 nagenoeg zeker

AMATEURVOETBAL Overzicht| Valkens­waard promoveert naar de tweede klasse, Wodan degradeert naar vierde klasse

16 juni De laatste wedstrijden in de nacompetitie stonden op het programma. Valkenswaard heeft een plek in de tweede klasse veroverd. Het team was met 1-3 te sterk voor PSV av en laat die ploeg achter in de derde klasse. Wodan is gedegradeerd naar de vierde klasse. Haarsteeg was met 2-0 te sterk.