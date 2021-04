‘Indirecte’ dwarslaesie zet leven doelman Jurgen Pinckers op zijn kop: ‘Ik zag de dood in mijn ogen’

Vrijdag 16 april 2021 staat bij Jurgen Pinckers voor altijd in zijn geheugen gegrift. Een gezellige fietstocht eindigt op de ring rond Valkenswaard. Daar wil de 50-jarige Eindhovenaar een kortere weg door het bos aan de Maastrichterweg nemen, terwijl zijn vrienden het normale fietspad volgen. Nietsvermoedend rijdt hij vervolgens in een kuil met als gevolg een val die eindigt in een ondiepe sloot. ,,Vanaf dat moment is het een zwarte vlek”, probeert Pinckers zijn zware duikeling terug te halen. ,,Toevallig kwam er een wandelaar met zijn hond langs en kwam ik juist weer een beetje bij mijn positieven. Na een luide schreeuw om hulp hoorde de man mij gelukkig en schakelde hij snel de hulpdiensten in. Dat is mijn redding geweest. Het was alsof ik op dat moment de dood in mijn ogen zag. Ik ben die man eeuwig dankbaar en ga in een later stadium zeker contact opnemen om hem te bedanken.”