Individuele kwaliteiten bezorgen Mierlo-Hout zege

De 0-1 ruststand was terecht en na een klein kwartier spelen in de tweede helft was het wederom raak voor de blauw-witten. Talent Yasin Magazi speelde zijn directe tegenstander uit, trok de bal voor en gaf Dani Deelen een niet te missen kans, 0-2. In het restant waren de bezoekers slordig in de afronding anders was de overwinning nog een stuk ruimer geweest. In de blessuretijd scoorde Veritas tegen maar de drie punten gingen in de tas mee naar sportpark De Beemd.