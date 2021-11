Inhaalprogramma amateurvoetbal zondag 5 december gepland met onder andere duels voor Gemert, UNA en Nuenen

TRAINERSCARROUSEL Netersel en André Vosters na drie seizoenen uit elkaar

Hoofdtrainer André Vosters en het bestuur van VV Netersel hebben na goed onderling overleg besloten om de samenwerking na dit seizoen te beëindigen. Voor Vosters is Netersel de eerste club waar hij als hoofdtrainer actief is. Hij zit inmiddels in zijn derde seizoen bij Netersel, dat momenteel koploper is in de vijfde klasse C.

26 november