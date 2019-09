Invaller Sten Senders (18) harkt eerste punt UNA binnen

Derde divisie zondagWeer leek het voor UNA mis te gaan. Na twee nederlagen leek bij Westlandia de derde verliespartij op komst. Ruim een kwartier voor tijd schoot Vince van der Knaap voor de thuisploeg via de onderkant van de lat de 1-0 tegen de touwen. De 18-jarige invaller Sten Senders harkte in de slotminuut van de officiële tijd voor UNA het eerste punt van de competitie binnen.

Vooral opluchting viel er van de gezichten bij de UNA spelers, trainers en staf na afloop rondom de kleedkamer af te lezen. ,,We hebben vandaag vooral karakter getoond”, sprak oefenmeester Ger Demin even later in het fraaie sponsorhome van de Zuid-Hollanders. ,,Het heeft de eerste wedstrijden niet meegezeten. Vandaag is er echt van de eerste tot de laatste seconde geknokt voor iedere meter.”

Net als in de twee voorgaande duels waren de Zeelsternaren in de eerste twintig minuten de bovenliggende partij. De beste kans kreeg Nick Tielemans die na acht minuten alleen op het Westlandia-doel af mocht gaan. De Zeelsterse aanvaller schoot de bal echter tegen doelman Edgar Leerdam aan. Tot aan de rust kwam de thuisploeg steeds beter in de wedstrijd en kreeg ook enkele mogelijkheden. De 0-0 ruststand was een juiste weergave.

Countervoetbal