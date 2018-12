Jan Poortvliet, Gemert-Feyenoord, faillissement OZ en Sterksel in de min: amateurvoetbaljaar 2018 in vogelvlucht

Jaaroverzicht amateurvoetbalHet jaar zit er bijna op, dus is het tijd om terug te kijken. Een terugblik op het amateurvoetbaljaar 2018, vol met bijzondere momenten. Van de Kranenmortelderby in januari tot en met Sterksel dat het jaar afsluit met -3 punten.

Januari

In januari werd bekend wie de nieuwe trainer van hoofdklasser Nuenen zou worden. Een oude bekende. Na elf jaar zou Jan Poortvliet in de zomer terugkeren in Nuenen. In 2005 begon Poortvliet aan zijn eerste periode in Nuenen.

Sinds de promotie van ZSV naar de eerste klasse in 2015 speelden de buren SV Deurne en ZSV vier keer de Kranenmortel Derby. In januari 2018 stond deel 5 op het programma. De wedstrijd werd een prooi voor SV Deurne. ZSV, dat te voet de oversteek naar Deurne kan maken leidt na de Kranenmortel Derby deel 5 het onderlinge klassement nog wel met 3-2.

Volledig scherm Jan Poortvliet is voor het seizoen 2018/2019 de nieuwe trainer van Nuenen. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Februari

Danny Koevermans was bezig aan zijn laatste duels in het eerste van vierdeklasser SV Brandevoort. De oud-prof van PSV en AZ wilde dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In het duel met SVSH nam hij zijn ploeg hoogstpersoonlijk op sleeptouw en zorgde er met drie treffers voor dat Brandevoort met 3-1 won.

Eind februari kondigde Gemert-doelman Sven van Ommeren zijn afscheid aan. De sluitpost verdedigde ruim tien jaar het doel van de hoofdklasser met onder meer twee kampioenschappen in de hoofdklasse B en de algehele titel bij de zondagamateurs in 2010 als hoogtepunten.

Volledig scherm Danny Koevermans in actie voor Brandevoort. © Rene Manders

Maart

MVC’er Bart Siebers speelde op 25 maart zijn 400ste wedstrijd in het eerste elftal van de ploeg uit De Mortel. De aanvaller bekroonde zijn jubileumduel ook nog eens met twee doelpunten, waarmee zijn ploeg met 4-3 van EMK won. Siebers is jarenlang een gevreesde spits geweest in de lagere regionen van het amateurvoetbal en met zijn doelpunten hield hij MVC vaak op de been. Aan het einde van het seizoen 2017-2018 zwaaide hij af.

Volledig scherm Bart Siebers van MVC. © fotopersburo van de Meulenhof

April:

Voor het eerst in tien jaar was er geen De Vries aanvoerder meer van ASV'33 uit Aarle-Rixtel. Na twee jaar Ramon nam jongere broer René de Vries de band over. In April leverde hij zijn band in. Er moest iets gebeuren, ASV'33 stevende af op degradatie. In de eerste wedstrijd zonder aanvoerdersband om zijn arm scoorde De Vries prompt zijn eerste hattrick uit zijn carrière. ASV'33 won van Mariahout, maar enkele weken later zou de ploeg alsnog degraderen.

Was het een expres te hard teruggespeelde bal, of had de keeper van Neerkandia hem gewoon kunnen pakken? Feit is dat over de 1-1 bij Brandevoort - Neerkandia flink werd nagepraat. In de tachtigste minuut (bij een stand van 0-1) schoot de doelman van Neerkandia de bal over de achterlijn om een blessurebehandeling van een ploeggenoot mogelijk te maken. Neerkandia verwachtte de bal terug te krijgen van Brandevoort, maar in plaats daarvan stiftte Mo Massaad de bal over de ver uit zijn goal staande Neerkantse-keeper in een leeg doel: 1-1. Neerkandia was boos, haalde verhaal bij Brandevoort, maar kreeg geen doelpunt cadeau. Brandevoort-trainer Patrick van Hout: ,,De bal van Massaad was aan de hoge kant, maar de keeper van Neerkandia trok zijn handen naar beneden en liet de bal erin gaan.”

Mierlo-Hout is de eerste ploeg die zich kroonde tot kampioen. Op 30 april werd met 3-1 van stadsgenoot Helmondia gewonnen waardoor de ploeg ongeslagen de titel opeiste.

Volledig scherm Sander Vereijken scoort voor Mierlo-Hout in de kampioenswedstrijd tegen Helmondia. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Mei:

Johan van der Laak scoorde voor RKPVV liefst 8 keer in het met 15-0 gewonnen duel tegen Tongelre. De teller voor de Helmondse aanvaller eindigde uiteindelijk op 43 doelpunten, waarmee hij de meest scorende speler van het seizoen 2017-2018 werd.

Op de laatste speeldag verspeelde Sparta'25 op dramatische wijze het kampioenschap in de derde klasse. De ploeg uit Beek en Donk ging als koploper de laatste speelronde in en had aan een zege bij Handel genoeg om de titel te pakken en te promoveren naar de tweede klasse. Op bezoek in Handel ging het echter faliekant mis. De ploeg verloor, maar mocht nog even hopen op een kampioensfeest. Op de andere velden waren de uitslagen Sparta'25 gunstig gezind. Tot een penalty in de blessuretijd bij Vianen Vooruit. Die werd benut en Vianen kon feest vieren. De tranen vloeiden bij Sparta'25.

Volledig scherm Sparta’25 loopt kampioenschap mis in Handel. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Tivoli werd voor het tweede jaar op rij kampioen, waardoor het voor het eerst sinds 1970-1971 weer in de derde klasse gaat spelen. RKSV Heeze schreef ook geschiedenis. Dankzij een flinke inhaalrace in de tweede seizoenshelft en dankzij een 3-2 zege op Rood-Wit werden de rood-groenen kampioen in de tweede klasse F en promoveerde de club voor het eerst in de clubhistorie naar de eerste klasse.

Volledig scherm Heeze Kampioen.

Juni

Op het ED Amateurvoetbalgala werden Ivo Moerenhout van Heeze en Gemertenaar Ruben Rodrigues uitgeroepen tot beste spelers van het seizoen 2017-2018. In eetcafé De Verlenging werden ook de topscorers van de verschillende klassen in het zonnetje gezet.

BES uit Borkel en Schaft moest een jaar na het hoogtepunt uit het bestaan van de club (het kampioenschap in de vierde klasse) het eerste elftal terugtrekken uit de standaard competitie. Een gebrek aan spelers zorgde voor dit besluit.

Goed nieuws voor ASV'33. De ploeg degradeerde via de nacompetitie uit de vierde klasse, maar kreeg van de KNVB te horen dat de ploeg in het seizoen 2018-2019 niet in de vijfde klasse hoeft uit te komen, maar 'gewoon’ in de vierde. Omdat een aantal teams besloten om van zondagvoetbal naar de zaterdag te gaan, waren er een aantal plekken vrij gekomen. Als een van de 'lucky losers’ kreeg ASV'33 een van de vrijgekomen plekken in de vierde klasse.

Volledig scherm ASV'33 degradeerde naar de vijfde klasse, maar mag toch in de vierde klasse blijven. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Juli:

De KNVB maakte de competitie-indelingen voor het seizoen 2018-2019 bekend. De opvallendste zaken waren dat derdeklasser Budel na een lang verblijf in de Limburgse competities terugkeerde in het Brabantse. Verder werd het Helmondse Oranje Zwart niet opgenomen in de competitie. Op basis van financiële achterstanden aan onder meer de KNVB werd de club niet ingedeeld.

Augustus

Dankzij een thriller tegen derdedivisionist Hoek plaatste Gemert zich voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Lang zag het er niet naar uit dat Gemert door zou gaan. Pas in de laatste minuut maakte Youri van Brussel de gelijkmaker en in de blessuretijd groeide doelman Bono Barten uit tot held van de dag. Hij stopte de beslissende penalty, na een tip van trainer Reinald Boeren, en Gemert ging door. Het feest werd helemaal compleet toen een paar dagen later Feyenoord als volgende tegenstander uit de bus rolde.

Volledig scherm Gemert-coach Reinald Boeren viert de overwinning op Hoek. © Frans Brzoskowski

September

Even werd het Helmondse amateurvoetbal wereldnieuws. In de beker won derdeklasser Helmondia met liefst 0-24 van vijfdeklasser en stadsgenoot HVV Helmond. Amos Letwory scoorde liefst elf keer in dit duel. In de dagen erna was de gigantische nederlaag van HVV Helmond het gesprek van de dag.

Op 27 september was het voor Gemert de wedstrijd van het jaar, toen de ploeg het op De Braak opnam tegen Feyenoord in de KNVB-beker. De ploeg verloor zoals verwacht van de Rotterdammers: 0-4. Maar het feest voor Gemert was compleet. Winnaar van de avond leek Youri van Brussel, die er met het shirt van Robin van Persie vandoor ging.

Volledig scherm Youri van Brussel bemachtigde het shirtje van Van Persie. © Chris Ottens/ED

Oktober

De financiële problemen van Oranje Zwart werden dit jaar groter en groter. In eerste instantie werd de ploeg door de KNVB zelfs niet ingedeeld voor het seizoen 2018-2019. Er was niet voldaan aan financiële verplichtingen. Het verhaal werd nog complexer toen de gemeente Helmond het faillissement van de club aanvroeg, omdat ook zij nog geld tegoed hadden van de club. Uiteindelijk besloot Oranje Zwart zelf om de stekker eruit te trekken. Een roemloos einde voor de volksclub.

Volledig scherm Oranje Zwart moest in de zomer het eigen sportpark afgeven, voor de bouw van de nieuwe Braak. De ploeg mocht alleen trainen op een grasstrook bij HVV Helmond. © FotoMeulenhof

November

Na zes jaar gaat er een einde komen aan de succesvolle samenwerking tussen trainer Theo van Lieshout en Rhode. De coach loodste de club uit zijn woonplaats Sint-Oedenrode van de derde naar de eerste klasse, maar beschikt niet over het voor dat niveau vereiste diploma UEFA A. Dit seizoen verleent de KNVB hem nog dispensatie, maar daarna niet meer.

Bladella en Gestel dienden de negen resterende minuten van hun op 14 oktober gestaakte wedstrijd met een 2-2 tussenstand opnieuw af te werken. Dat gebeurde op 11 november ook al, maar Gestel bleek toen een ongerechtigde speler te hebben opgesteld. Reda Lechheb was op 14 oktober gewisseld, maar deed op 11 november weer mee.

Opvallend genoeg maakten nagenoeg alle spelers van Oranje Zwart de overstap naar vijfdeklasser HVV Helmond. In het met 4-6 gewonnen duel van het Eindhovense HSE eiste doelman Davidson Janzen de hoofdrol op. Hij was eigenlijk geblesseerd, maar viel in als veldspeler. Janzen eiste een vrije trap op en scoort op fraaie wijze.

December

Sterksel in de min. De vierdeklasser speelde dit seizoen negen wedstrijden, verloor ze allemaal, kreeg 58 tegendoelpunten en scoorde zelf maar één keer. Om het leed voor de ploeg nog groter te maken, kreeg Sterksel van de KNVB ook nog eens drie minpunten, waardoor de ploeg momenteel op min drie staat. De ploeg werd bestraft omdat het niet op kwam dagen voor de wedstrijd tegen RKSVO.