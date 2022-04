Jason van Klinken helpt FC Eindhoven AV in slotfase aan zege; geen vrolijk Pasen voor Best Vooruit, EFC en Brabantia

EERSTE KLASSE CHet was geen vrolijke tweede paasdag voor de Zuidoost-Brabantse teams in 1C. Best Vooruit, EFC en Brabantia gingen alledrie onderuit. FC Eindhoven AV won wel. Erp werd door een doelpunt van Jason van Klinken in de slotfase met 2-1 verslagen.

FC Eindhoven - Erp 2-1. FC Eindhoven speelde niet goed, maar hield wel drie punten over aan de ontmoeting met Erp. De winnende goal werd vlak voor tijd gemaakt door invaller Jason van Klinken na een pass van Juul Leenhouwers. Het vlagsignaal van de Erpse grensrechter werd daarna genegeerd door de scheidsrechter en even daarvoor werd een inzet van Erp vlak voor of vlak over de doellijn weggehaald door Ferd Pasaribu en ook daarvoor werd niet gefloten. FC Eindhoven kwam al vroeg op voorsprong door een goal van Leenhouwers en moest tien minuten na rust de gelijkmaker incasseren. Beide ploegen misten daarvoor en daarna grote kansen waardoor het duel op een gelijkspel leek af te stevenen, tot Van Klinken enkele minuten voor tijd alsnog toesloeg: 2-1.

Best Vooruit - Alverna 1-3. Owen Mbila zette Alverna in de zestiende minuut op voorsprong, 0-1. Tim Fiolet bracht Best Vooruit in de tweede helft op gelijke hoogte, maar direct daarna namen de bezoekers opnieuw de leiding door toedoen van Thomas Verkuijlen, 1-2. Uit een strafschop van Derek de Bruijn werd het 1-3, en Best Vooruit moest door een rode kaart verder met tien man.

Woezik - EFC 3-2. EFC was in de eerste helft de bovenliggende partij. Gijs Wuijts opende na elf minuten de score en nam in de 28ste minuut bijna vanaf de cornervlag ook de 0-2 voor zijn rekening. Woezik maakte in de 35ste minuut de aansluitingstreffer. In de tweede helft was EFC het kwijt. Woezik kwam in de 55ste minuut op gelijke hoogte en in de 70ste minuut viel de 3-2.

Brabantia - TOP 0-3. TOP won eenvoudig van het door blessures gehavende Brabantia. Door goals van Aram Pusters (2) en Wouter Boons eindigde het duel in 0-3.