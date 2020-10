Jeffrey Driessen gaat niet zweven ondanks sterk begin bij Handel: ‘Ik probeer altijd bescheiden te blijven’

Handel-trainer Tom Jacobs was zondag na de wedstrijd tegen Nooit Gedacht zeer te spreken over zijn nieuwe spits Jeffrey Driessen. De Aarle-Rixtelnaar scoorde en gaf ook nog een assist. ,, Hij was continu aanspeelbaar, hield de bal goed vast voorin en van daaruit konden we voetballen. Jeffrey is een heel goede aanwinst voor ons”, waren de woorden van Jacobs.