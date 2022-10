Jens Smolders helpt ZSC in derby tegen Riethoven aan belangrijkste zege van het jaar

Best Vooruit krijgt tweede kans tegen FC Boshuizen: ‘De motivatie om te winnen is nu nóg groter’

BEST - Best Vooruit krijgt zondag FC Boshuizen op bezoek. Het zal voelen als een tweede kans, ruim vier maanden na het verloren duel om promotie naar de hoofdklasse. ,,De motivatie om te winnen is groter.”

14 oktober