Jeremias Carlos David wil met NWC ongeslagen kampioen worden: ‘Geen genade voor mijn cluppie Helmondia’

AMATEURVOETBALMet nog acht wedstrijden te gaan, staat NWC zestien (!) punten los in de derde klasse C. Oké, nummer twee Liessel heeft drie wedstrijden minder gespeeld, maar de ploeg uit Asten verloor nog geen enkel duel en speelde slechts één keer gelijk. ,,We willen ongeslagen kampioen worden.”

Voor oud-prof Jeremias Carlos David (25) was het meteen duidelijk wat de doelstelling was voor NWC toen hij daar in de zomer aansloot. Na dertien jaar in de tweede en eerste klasse te hebben vertoefd, degradeerde de ploeg uit Asten afgelopen seizoen naar de derde klasse. ,,Een foutje", is Carlos David duidelijk. ,,We hebben aan het begin van dit seizoen tegen elkaar gezegd: oké jongens, we willen zo snel mogelijk terug naar de tweede en uiteindelijk naar de eerste klasse. Daar heeft NWC ook op geselecteerd, met ervaren voetballers, maar ook met jeugd.”

Carlos David was een van de nieuwelingen. De aanvaller kwam over van Gemert, hij startte een eigen bedrijfje in Asten en wilde in de buurt gaan voetballen. Ervaring heeft hij genoeg, hij speelde betaald voetbal bij Helmond Sport en Al-Ahli uit Bahrein. ,,Maar hier ben ik ook maar een onderdeel van het team, ook al heb ik hoger gevoetbald. Ik ging graag de uitdaging aan om deze ploeg zo snel mogelijk terug te krijgen in de tweede klasse.” Toch kan NWC blij zijn dat Carlos David dit seizoen aansloot. De aanvaller schoot er dit seizoen al twaalf binnen. Daarmee is hij topscorer bij de ploeg uit Asten.

Vroeg kampioensfeest

Als NWC zo doorgaat, zouden ze het kampioensfeest wellicht al eind maart kunnen vieren. Liessel is de nummer twee met 24 punten, zestien minder dus dan de koploper. Zij moeten wel nog drie wedstrijden inhalen. Nummer drie Helmondia heeft maar één wedstrijd minder gespeeld en staat al op negentien punten achterstand. Maar naar die verschillen kijken ze bij NWC niet. ,,We zijn zelf helemaal niet bezig met Liessel of Helmondia", aldus Carlos David. ,,We moeten gewoon zelf alles winnen.”

Oude liefde

Komend weekend staat de uitwedstrijd tegen Helmondia op het programma, de oude liefde van Carlos David. Hij groeide op in Helmond, speelde in de jeugd bij Helmondia en kwam er bij de senioren nog eens terug. Ook trainde hij de jeugd en zat hij er in het bestuur. ,,Het wordt een leuke wedstrijd tegen ‘mijn’ cluppie", aldus de aanvaller. ,,Ik ken er iedereen en voel me er thuis. Ik ben echt een kind van de club.”