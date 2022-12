Jeroen van Deursen ziet bij worstelend NWC puzzel steeds meer in elkaar vallen

DERDE KLASSE D (ZUID 1) Robbie Baeten raakt op schot bij Wilhelmina Boys: ‘Jammer dat het nu winterstop is’

BEST - Thuis nog niet gewonnen, maar na elf speelronden ook pas één keer verloren. Met die opmerkelijke statistieken sloot Wilhelmina Boys de eerste seizoenshelft af. In de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis tegen Reusel Sport liet de ploeg uit Best dankzij twee goals van Robbie Baeten het zevende gelijkspel noteren: 2-2.

11 december