Jeroen van Seggelen bewaakt de balans bij hoopvolle hekkensluiter Heeze: ‘We weten echt wel wat we kunnen’

Als 18-jarige speelt Jasper van Oosterhout al mee bij Nuenen 1: ‘Had eerst nog nooit contact met de trainer gehad’

NUENEN - Een half jaar geleden voetbalde Jasper van Oosterhout (18) nog voor puur voor zijn plezier in de jeugd van Brandevoort. Nu is de aanvaller basisspeler bij Nuenen 1. ,,Het is veel sneller gegaan dan verwacht.”

9 december