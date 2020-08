Jeugdig UNA in slotfase onderuit tegen eerstedivisionist NEC

UNA heeft in zijn derde oefenpartij in aanloop naar het nieuwe seizoen tegen eerstedivisionist NEC lang goed tegenpartij gegeven. Een 1-0 voorsprong door een treffer van Brian Boogers (53ste minuut) werd in het laatste kwartier weggegeven. Frank Sturing, Syb van Ottele en Etien Velikonja (strafschop) namen de treffers van de Nijmegenaren voor hun rekening: 1-3.

In Zeelst kreeg gisteravond bij de geelzwarten de jeugd voorrang. Zeker na rust stond er in het laatste half uur een team op het kunstgras waarvan alleen doelman Yannick Derix, Thomas Horsten, Rob van Boekel en Mart van de Gevel de leeftijd van 23 jaar ontstegen. Het is het beleid van de laatste jaren van de Zeelsternaren waar de terugkeer van de talenten Max van den Akker en Jelle Born vanuit Marvilde de lichtende voorbeelden zijn.

UNA kreeg in de slotfase de rekening gepresenteerd voor de jeugdige overmoed. Oefenmeester Harrie Gommans kon nog niet beschikken over de teruggekeerde Bassou Boulghalgh (Kozakken Boys) en Yoeri Sijbers (Tulsa Hurricane) die beiden licht geblesseerd op de tribune toekeken. Ook de geblesseerde Bob Groenendijk ontbrak.

Halverwege stond er een 0-0 stand op het elektronische scorebord aan de Hagendoornseweg. Zeker in het laatste kwartier van de eerste helft had UNA door moeten drukken. Sten Senders kreeg in de 34ste minuut de kans van zijn leven. De aanvallende middenvelder verscheen alleen voor het doel van NEC, maar schoot in de haast tegen de NEC-doelman Mattijs Branderhorst aan.

Na de pauze wisselde NEC op doelman Branderhorst na een compleet team. UNA volgde een kwartier later met zes wissels. Nick Tielemans had eerder al zijn plaats afgestaan aan Rob van Boekel. Mart van de Gevel had in de slotfase de stand een draaglijker aanzien kunnen geven maar faalde voor een vrij doel.

Ups en downs

De relatieve korte oefenperiode van UNA kende tot nu toe zijn ups en downs. De maand juli eindigde met het afgelaste duel met PSV vanwege een vermeend vastgestelde coronabesmetting bij een van de selectiespelers van UNA. Afgelopen week volgde een krachtig herstel. In Rosmalen werd op het Pre Season Tournament in toernooivorm tegen OJC Rosmalen en Blauw Geel’38 gespeeld. Na een 0-0 eindstand in het eerste duel tegen OJC namen de Zeelsternaren de strafschoppen beter waarna in de finale na een 2-0 zege met het Veghelse Blauw Geel’38 werd afgerekend.

UNA: Derix; Scheepers, Anpong, Verhoeven, Jagt; Senders, N. van Boekel, Van Gerven; Tielemans, Boogers, Willems.

UNA (na zestig minuten): Derix; Van Gerven, Verhoeven, Born, Senders; Franssen, R. van Boekel, Horsten; Van den Akker, Van de Gevel, Hermann.