Jimmey Granviel: ‘Door dit seizoen wordt mijn PSV-avontuur een succes’

EFC pakt punt bij Nemelaer; Boskant wint riant van EMK

EFC behaalde donderdag in de inhaalwedstrijd in de eerste klasse C uit tegen Nemelaer een 1-1 gelijkspel. Boskant won in 4F met 5-0 van hekkensluiter EMK en ook Woenselse Boys behaalde in die klasse een flinke overwinning (1-5) tegen RKGSV.

26 november