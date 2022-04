Jimmey Granviel ruilt PSV AV in voor Geldrop: ‘Dit is een mooie stap, ik wil zo hoog mogelijk te voetballen’

TRANSFERVleugelspits Jimmey Granviel (23) maakt na dit seizoen de overstap van derdeklasser PSV AV naar eersteklasser Geldrop. De Eindhovenaar, die op beide flanken inzetbaar is, speelt sinds 2017 bij PSV AV en maakte er tot dusver 44 competitiegoals. Hij is er momenteel ploegtopscorer met 12 treffers.

,,Ik ga naar Geldrop, omdat ik de ambitie heb om zo hoog mogelijk te voetballen en denk dat Geldrop hierin een mooie stap is”, licht Granviel zijn overstap toe. ,,De normen en waarden van PSV AV en Geldrop komen in mijn ogen aardig overeen, mede daardoor heb ik gekozen voor Geldrop. Buiten dat het geen makkelijke keuze is geweest ben ik wel blij dat ik de beslissing nu heb gemaakt. Ik had graag af willen sluiten met een prijs bij PSV AV, maar gezien onze resultaten van de afgelopen weken zie ik dat somber in.”

PSV AV leed in de laatste acht duels vijf nederlagen en is daardoor afgezakt naar de zevende plaats. In het seizoen 2018-2019 bereikte Granviel met PSV AV nog wel de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. De Eindhovense ploeg verloor destijds in de finale van SV Valkenswaard.

Granviel speelde in de jeugd bij Wodan en maakte in de B-junioren een uitstapje naar RKSV Nuenen. Hij keerde vervolgens terug naar Wodan en sloot als eerstejaars senior aan bij de selectie van PSV AV. Hij stond vorig jaar in de belangstelling van Brabantia en FC Eindhoven AV, maar besloot toen nog een seizoen bij PSV AV te blijven.