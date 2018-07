Jong Volendam wil in derde divisie zondag van UNA alleen op zaterdag spelen

Zeker omdat het beloftenteam van de oranjehemden geen zin had om op zondag te gaan voetballen en liever – net als vorig seizoen - in de derde divisie zaterdag had gestaan. De Brabantse ploegen Blauw Geel’38, Dongen, JVC Cuijk, OJC Rosmalen, OSS’20 en UNA komen in de derde divisie zondag uit.

Navraag bij de KNVB leert dat het slechts om een voorlopige maatregel betreft. ,,Jong Volendam zit gewoon in derde divisie zondag", aldus persvoorlichter Daan Schippers vanuit Zeist. ,,Men heeft echter via de KNVB het verzoek bij de andere clubs neergelegd om duels tegen hen op zaterdag te kunnen spelen. Dat wordt nu geïnventariseerd. Zodra dit klaar is worden duels weer in het programma opgenomen. Dit is makkelijker dan 34 wedstrijdwijzigingen door te voeren."