Joost Habraken is het gezicht van Gemert: ‘Aanvoerder van de club waar ik ben begonnen, daar ben ik trots op’

Afgelastin­gen amateur­voet­bal: zeven duels uitgesteld door corona

Zeven wedstrijden in het amateurvoetbal van Zuidoost-Brabantse ploegen gaan zondag niet door vanwege coronaperikelen. Vooral in de vierde klasse F Zuid 1 is het raak, liefst door vijf van de zeven wedstrijden is een streep gegaan.

8 november