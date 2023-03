Joost van Heck hoopt met SBC op revanche voor pak rammel: bij winst op koploper is periodetitel een feit

Someren/NWC maakt ook op hoogste niveau indruk, maar het team moet wel ‘dorps’ blijven

In recordtempo stoomde het vrouwenteam van Someren/NWC van de vierde klasee naar de hoofdklasse, het derde niveau van Nederland. En ook daar bijt het team van zich af door knap mee te draaien in de subtop. ,,We maken de laatste tijd vooral tactisch stappen.”