Joran Vermeulen beslist Valkenswaardse derby met hattrick

Valkenswaard - De Valk 2-4.

De Valk heeft het doelpuntspektakel in de derby tegen Valkenswaard winnend af weten te sluiten. Het team van trainer Huub Vermeulen won met 3-4. Halverwege was het 0-2 voor de bezoekers. Op aangeven van Luuk Broers opende Joran Vermeulen de score na achttien minuten spelen. Zeven minuten later verdubbelde Robin Smets de score. Na de pauze maakte Vermeulen vanaf de stip 0-3, voordat Valkenswaard-invaller Cas Glaser de thuisploeg met de 1-3 wat dichterbij bracht. Die situatie hield niet lang stand, want na de 1-4 van wederom Vermeulen leek de zege voor De Valk binnen. Toch kwam Valkenswaard nog heel dichtbij. Glazer maakte een minuut voor tijd 2-4 en diep in blessuretijd zorgde Sem van Ham nog voor 3-4. Verder dan dat kwamen de Bosuilen niet.

Oirschot Vooruit - Beerse Boys 4-2.

Na twintig minuten stond het al 4-0 voor Oirschot Vooruit. In in de zevende minuut verslikte doelman Rob Wilborts zich in een vrije trap van Bram van Straten en stond het 1-0. Na een voorzet van Van Straten kopte Koen Versteden even later de 2-0 binnen. Ook bij de 3-0 en 4-0 verzorgde Van Straten de assist. Zijn hoekschoppen werden op identieke wijze door Bram Meeuwis bij de tweede paal in het dak van het doel gekopt. Dankzij enkele fraaie saves van Wilborts liep de averij voor Beerse Boys niet verder op. Oirschot Vooruit vond het vervolgens welletjes en nam gas terug. Dima van Ham kon in de 41ste minuut voor 4-1 zorgen. De mooiste goal van de middag viel in de 58ste minuut. Na een voorzet van Van Ham scoorde Daan Mulders prachtig met een omhaal de 4-2. Daar bleef het bij, ook omdat Oirschot Vooruit-doelman Niels Stockman in de 80ste minuut nog knap een kopbal van Joost Schapendonk pareerde.

RKVVO - Sparta’25 2-5.

De thuisploeg speelde in de eerste twintig minuten goed maar kwam tegen de verhoudingen in op achterstand door Brent Lok. Niet veel later viel ook de tweede treffer voor de ploeg uit Beek en Donk via Denzel Hajema. In de tweede helft zorgde Bram van Sambeek met twee treffers voor een gelijke stand maar de bezoekers kwamen direct vanaf de aftrap weer op voorsprong via wederom Hajema. In de slotfase liepen de bezoekers uit naar 2-5 dankzij twee doelpunten van Robin Knapp.

Rood-Wit V - Hilvaria 0-3.

De thuisploeg leed een geflatteerde nederlaag tegen Hilvaria, 0-3. Een hoofdrol was er in de wedstrijd voor arbiter Peeters. In de achtste minuut wees hij naar het midden toen de aanvaller van Hilvaria met een lob doelman Mark Smulders passeerde. De bal leek echter voor de doellijn weggewerkt te worden maar de scheidsrechter oordeelde anders, 0-1. Merijn van den Oever was na iets meer dan een half uur spelen dicht bij de gelijkmaker maar zijn inzet werd fraai gekeerd. Jan van Hout leek kort na de thee de gelijkmaker te scoren maar de treffer werd wegens vermeend buitenspel geannuleerd. In de slotfase liep Hilvaria uit naar 0-3, mede dankzij een benutte strafschop.

Mierlo-Hout - Marvilde 0-2.

Koploper Marvilde boekte een zwaarbevochte 0-2 overwinning op bezoek bij Mierlo-Hout dat zeker in de eerste helft de betere was. Een fout in de opbouw bij de Helmonders resulteerde in de 0-1 van Anwar Jansen. Thom Meeuwsen was daar twee keer dicht bij de gelijkmaker maar de eerste kans ging voorlangs en de tweede werd van de lijn gehaald. De tweede helft was tien minuten bezig toen Sil van Herwijnen de 0-2 maakte door bij de tweede paal raak te koppen. Jasper Lalisang moest enkele minuten later met rood vertrekken waarna het duel beslist was.