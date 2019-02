Jordi Verhoeven na lange aanloop eindelijk eerste spits van RKVVO

Er was een lange aanloop voor nodig, maar eindelijk is Jordi Verhoeven de eerste spits van RKVVO. De 23-jarige Oerlenaar maakte al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal, maar speelde daarna jarenlang in het tweede. Afgelopen zomer sloot de aanvaller weer aan bij het vaandelteam, om direct een valse start te maken. In een oefenwedstrijd tegen SBC brak de spits een middenvoetsbeentje, waardoor hij de eerste acht wedstrijden miste. Nu is Verhoeven terug, met het gewonnen duel tegen Braakhuizen van afgelopen zondag (4-0) als voorlopig hoogtepunt. Al in de eerste helft nam hij drie doelpunten voor zijn rekening. ,,Toen zat de wedstrijd op slot”, zag Verhoeven. ,,Ik vond Braakhuizen vergeleken met de eerste wedstrijd matig, maar wij speelden goed en hebben optimaal geprofiteerd.”