Jordy van Zon ruilt Maarheeze in voor Budel

COLUMN Jan Renders, Anton Janssen en de harde zwoegers in de lagere amateur­klas­sen

15:53 Na zes jaar zat ik dinsdag weer eens aan tafel met Anton Janssen. We blikten terug op zijn historische penalty, die bijdroeg aan de gewonnen Europacup 1 van PSV in 1988, vrijdag dertig jaar geleden. De eerste keer dat ik hem sprak was in de zomer van 2011, bij de Heeren van Ghemert op het Ridderplein in Gemert. Janssen werd de nieuwe coach van de hoofdklasser. Ook toen ging het over die 25ste mei. Na een seizoen vertrok Janssen naar FC Oss.