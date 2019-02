Josemar Makiavala houdt het voor gezien in België en sluit aan bij De Valk

TRANSFER Erdi Atakan stapt van Best Vooruit over naar Oud-Turn­hout

2 februari Aanvaller Erdi Atakan (27) uit Eindhoven is van eersteklasser Best Vooruit overgestapt naar KSV Oud-Turnhout. Hij volgt daarmee stadsgenoot Ossy Azeuni (30) die onlangs Wilhelmina Boys inruilde voor de Belgische club. Azeuini maakte zondag 27 januari zijn debuut bij Oud-Turnhout in de basis. De ploeg bezet de twaalfde plaats in de Derde Provinciale.