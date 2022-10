Joshua Tan zoekt met Brabantia naar vastigheid, na een nare periode vol enkelproblemen

Voor het eerst in de zes jaar dat Joshua Tan in het eerste elftal speelt, komt Brabantia uit in de tweede klasse. Ondanks de nodige wisselingen probeert de verdediger het achterin dicht te houden.

Toen Brabantia op 12 juni van dit jaar door een 0-3 nederlaag tegen DAW Schaijk in de nacompetitie degradeerde uit de eerste klasse, was Joshua Tan (24) slechts invaller bij de Strijpenaren. De verdediger kwam in de 75ste minuut bij een stand van 0-0 binnen de lijnen als vervanger van Tarik Ouzalah nadat eerst Marvin Mollen en later Moreno Koenders met rood van het veld moesten bij de thuisploeg, die na verlenging met negen man op het veld afdaalde naar de tweede klasse.

Het waren enkele van de weinige minuten die Tan Brabantia in de tweede seizoenshelft kon helpen in de strijd tegen degradatie in het honderdjarig bestaan van de club. ,,Een hele vervelende periode”, blikt de verdediger terug. ,,Op de eerste training na de winterstop ging ik door mijn enkel heen en later ook door de andere. Daar heb ik maanden mee doorgesukkeld. Als het wat beter ging probeerde ik het wel weer, maar dan ging ik meteen weer door een enkel heen. Zuur om dan tijdens de wedstrijden toe te moeten kijken.”

Na de degradatie ging de knop om bij Brabantia. Voor het eerst in de zes jaar dat hij nu bij het eerste elftal zit, moet Tan met de Strijpenaren op een niveau lager acteren. ,,Toen ik zeventien jaar was, werd ik midden in het seizoen doorgeschoven vanuit de A1 omdat er bij het eerste problemen waren op de positie van linksback. Met vaste kern die er toen was, spelen we nu grotendeels nog steeds.”

Aardige start

In die tweede klasse kent Brabantia met zes punten uit drie wedstrijden een aardige start van het seizoen. De Eindhovenaren verloren met 2-0 van koploper Valkenswaard, versloegen Rood-Wit V met 1-0 en wonnen afgelopen zondag met 4-3 bij Veritas. ,,Valkenswaard heeft een aardige ploeg, al waren wij in die wedstrijd niet op ons best. Eigenlijk is er bij ons ook niet zoveel veranderd qua speelwijze of spelopvatting ten opzichte van vorig seizoen”, zegt Tan. ,,Doordat er vorig jaar heel veel blessures waren, bleven er wisselingen in de opstelling komen en speelden jongens op andere posities dan ze gewend waren. Daardoor was er nooit vastigheid om aan het team te kunnen bouwen. Toch moeten we dit jaar met deze selectie in de tweede klasse gewoon bovenin mee kunnen doen.”

Want ook de laatste zware blessuregevallen van Brabantia, zoals Vincent Bogaerts en Luuk de Roos, sluiten langzamerhand weer aan op de groepstraining. Die laatste moet Tan al lang missen als kompaan in de defensie. ,,De laatste tijd verschilt het per wedstrijd met wie ik samenspeel”, zegt Tan. ,,Afgelopen zondag nog met Nick van den Berk, maar daarvoor ook met Clayton Pikero en Marvin Mollen. Er is in de verdediging nog geen vast duo en ik heb zelf ook al een wedstrijd op het middenveld gespeeld. Dat is geen probleem, maar ik voel me het beste als centrale verdediger.”

Zondag speelt Tan met de Strijpse tweedeklasser de tweede thuiswedstrijd van de competitie, als met NWC uit Asten de voormalige club van Brabantia-trainer Roel Nabuurs op bezoek komt. ,,Vorig jaar hebben we nog een oefenwedstrijd tegen NWC gespeeld, maar dat was een combinatie van de eerste en tweede elftallen”, weet Tan nog. ,,De trainer heeft ons al een beetje voor proberen te bereiden. Zij gaan waarschijnlijk met een ruit op het middenveld spelen. Daar gaan wij een mooie oplossing voor verzinnen.”