Jubilerend SV Lierop wacht na het wegvallen van een half elftal een zwaar seizoen

Het was wel even schrikken voor Mark Lommen, de 52-jarige oefenmeester van vierdeklasser Lierop kreeg in de afgelopen maanden de ene na de andere afmelding te verwerken. In een kort tijdsbestek bedankten Bart van Brussel, Rik Duijmelinck, en de broers Daan en Sjoerd Hooglugt voor het vaandelteam, ook aanvoerder Thijs van Heugten stopte vanwege een blessure. ,,Wat de reden is dat die andere vier gestopt zijn is voor mij een raadsel”, zegt Lommen. Feit is dat het voor hem flink puzzelen wordt. De trainer is er naar eigen zeggen niet vies van om jeugdig talent een kans te geven, maar hij beseft dat het een zwaar seizoen gaat worden voor de rood-witten: ,,Als wij ons direct handhaven dan hebben we het goed gedaan.”