Juremy Reker houdt het na titel met Acht voor gezien: ‘Mooist denkbare einde, prijzenkast kan nu op slot’

,,Om terug te komen bij Acht, waar het allemaal begon en met een kampioenschap te eindigen, mooier als dit kon het niet”, vertelt Reker. ,,Ik heb een geweldige seizoen gehad bij Acht, de jongens zijn een voor een allemaal een stelletje klasbakken. Het lichaam is op en het is tijd voor een andere hoofdstuk in mijn leven. Met het gezin eropuit gaan en leuke dingen doen en op een vrije zondag een voetbalwedstrijd kijken op tv met een lekkere whiskey en een waterpijpie erbij, dat zijn dingen waar ik naar uitkijk. Ik heb genoeg kampioenschappen meegemaakt en prijzen gepakt dus die prijzenkast kan nu op slot. Ik zeg aju tegen het voetbalwereld en verwelkom het leven na het voetbal.”

Reker voetbalde tot zijn vijftiende in de jeugd van Acht en werd in 2005 opgepikt door profclub FC Eindhoven, waar hij in het seizoen 2009-2010 deel uitmaakte van de selectie van het eerste elftal. In december 2009 maakte Reker tegen FC Oss zijn debuut in het betaalde voetbal. Het seizoen erop was hij selectiespeler bij Helmond Sport. Vervolgens voetbalde Reker bij Dijkse Boys (2011-2012) en Brabantia (2012-2015), waarna hij naar de toenmalige vierdeklasser FC Eindhoven AV overstapte. Met die club promoveerde hij drie keer, twee keer na een kampioenschap en eenmaal via de nacompetitie. Na zes seizoenen FC Eindhoven AV besloot hij vorig jaar terug te keren naar Acht.