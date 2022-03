Juul Respen verruilt EVV Echt voor UNA

De 23-jarige aanvaller, geboren in Geldrop en woonachtig in het Limburgse Meijel, voetbalde in de jeugd bij RKMSV en VVV-Venlo. Hij maakte in november 2016 zijn competitiedebuut in het eerste elftal van VVV, maar kreeg daarna geen speeltijd meer in de hoofdmacht. Respen verkaste in 2018 naar Helmond Sport, waar hij in totaal 38 competitieduels speelde. Sinds dit seizoen speelt hij bij EVV uit Echt, competitiegenoot van UNA in de derde divisie.