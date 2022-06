Kampioen Bergeijk sluit seizoen ongeslagen af

VIERDE KLASSE E ZUID 1Ook in de laatste wedstrijd van het seizoen bleef kampioen Bergeijk ongeslagen. De ploeg won met 2-5 bij Steensel en liet daarmee de 23ste competitiezege noteren. Drie keer speelde Bergeijk gelijk. Luc Roefs maakte een hattrick voor Spoordonkse Boys, dat met 0-4 Waalre versloeg.

Steensel - Bergeijk 2-5. Kampioen Bergeijk behield de ongeslagen status. Voor rust ging het gelijk op. De bezoekers waren echter trefzekerder. Stijn Cuypers en Colin Bergmans brachten de stand op 0-2. Bram Bax maakte er vlak na rust 0-3 van. Stefan Coset tekende even later voor de 1-3. Daarna was het weer Bergeijk dat de boventoon voerde. Colin Bergmans en Bram Bax zorgde voor een 1-5 stand, waarna Marco Subnel met een kopbal de 2-5 eindstand op het scorebord bracht.

Waalre - Spoordonkse Boys 0-4. Luc Roefs bracht na elf minuten de stand op 0-1. Dezelfde Roefs maakte er negen minuten later op identieke wijze 0-2 van. Met een snoeihard schot binnenkant paal tekende Roefs voor een onvervalste hattrick. In de 41ste minuut schoot Joep Verhagen een teruggelegde bal van Roel van Nunen in de kruising, 0-4. Bart Cox sloot zijn actieve carrière bij Waalre af.

HMVV - RKDSV 1-4. De thuisploeg nam afscheid van beide doelmannen Eric Voets en Mark van den Borne, trainer Ron de Kort en elftalleider Johan Luijten, die 25 jaar in die functie de club diende. Na zes minuten kwam HMVV op een 1-0 voorsprong door een treffer van Ron Jansen. Enkele minuten later stond het alweer gelijk, 1-1. De rust ging in met een 1-2 stand. Na de pauze liep RKDSV weg naar 1-4.

SDO’39 - De Raven 4-3. Na zeven minuten opende Huib Borrenbergs de score voor de bezoekers. SDO’39 kwam door toedoen van Frans Berger op gelijke hoogte, 1-1. Het was wederom Huib Borrenbergs die de 1-2 liet aantekenen. Na de pauze bracht Mike Gevers de stand op 2-2. Vervolgens kwam SDO’39 door wederom Mike Gevers voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong, 3-2. Huib Borrenbergs nam in de slotfase de 3-3 voor zijn rekening. In de 82ste minuut tekende Niels Heesakkers voor de 4-3.

Tuldania - De Weebosch 5-1. Bij rust keken de bezoekers al tegen een 2-0 achterstand aan. Meteen na de pauze kon Jeroen Mattheeuwse de bal simpel binnenlopen op een perfecte pass van Jeroen Kwinten, 2-1. Daarna was het snel gedaan met de dadendrang van De Weebosch en liep Tuldania uit naar 5-1.

Vessem - ZSC 1-1. Chris van Ham opende na ruim een half uur de score voor de thuisploeg met een pegel in de linkerbovenhoek, 1-0. Nog voor rust kwam ZSC op gelijke hoogte door een doelpunt van Stef Claes, die een rebound binnentikte na een vrije trap van Juul Huijbers, 1-1. Na de pauze was Vessem de gevaarlijkste ploeg, maar gescoord werd er niet meer.

Hulsel - Riethoven 0-2. De eerste mogelijkheid was voor de thuisploeg. Daarna nam Riethoven het initiatief. Paul van Gerwen opende tien minuten voor rust de score, 0-1. Na de pauze bleven de bezoekers doordrukken. Het leidde slechts tot een treffer van Jelle van der Putten, 0-2.