Kampioenschap RKVSC overschaduwd door massale vechtpartij na afloop: ‘Dit sloeg hélémaal nergens op’

Inhaalpot van 18 minuten pakt verkeerd uit voor Netersel: op bezoek bij EMK wordt gelijkspel in de slotfase weggeven

Vanuit de Kempen naar Nuenen voor achttien minuten voetballen: de selectie van Netersel zat dinsdagavond bijna dubbel zo lang in de auto. Het duel tussen de nummer twee en zes van 5C werd enkele weken geleden in de slotfase gestaakt na een ruzie (tussenstand: 2-2). Het gevolg: op de dinsdagavond een competitiewedstrijd uitspelen die de lengte van een trainingspartijtje had.