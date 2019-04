Kampioensrace nadert climax, zorgen bij Gemert om uitvallen Thijs van Pol

Het is de 68ste minuut van de wedstrijd. Thijs van Pol heeft de 3-0 gemaakt, maar gaat direct met zijn hand naar achteren en voelt aan zijn hamstring. Een beeld zoals laatst de fans van Juventus (Ronaldo) en Ajax (De Jong) hartkloppingen bezorgde. Van Pol, zelf fysiotherapeut, draagt direct zijn aanvoerdersband over aan Joost Habraken. Geen risico nemen en hopen op het beste. ,,Ik weet niet of het acute kramp was of dat ik iets gescheurd heb. Het voelt in ieder geval niet goed", reageerde Van Pol direct na de wedstrijd. ,,De komende dagen moeten we kijken wat de diagnose is."