Keeper Royendijk van JVC Cuijk naar Gemert

Royendijk (20) werd in de jeugd opgepikt door TOP Oss, waar hij vier jaar speelde. Vervolgens verkaste hij naar NEC in Nijmegen, voor opnieuw vier jaar, tot in de B-jeugd. Via een jaartje JVC vervolgde hij zijn opleiding bij SIOL, de andere club in Cuijk. Twee jaar geleden werd hij aangetrokken door Achilles’29, dat toen nog uitkwam in de tweede divisie. Desny speelde 26 wedstrijden in de hoofdmacht. Afgelopen jaar kwam hij weer uit voor JVC, al kon hij in het eerste team van de derdedivisionist geen basisplaats afdwingen.