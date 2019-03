Keeper Verhoeven kreeg er namens Sterksel al 100 om zijn oren: ‘Ons terugtrekken is geen optie’

AMATEURVOETBALKeeper Robin Verhoeven (30) van Sterksel loopt al wat jaartjes mee in het amateurvoetbal, maar een seizoen als dit heeft hij nog nooit meegemaakt. De doelman moest al honderd keer vissen en staat met zijn ploeg roemloos onderaan in de vierde klasse E. ,,Maar stoppen is geen optie.”

Het dieptepunt voor Sterksel vond zondag plaats. Toen verloor de ploeg met maar liefst 15-1 van koploper ONDO. ,,We speelden ook echt heel slecht", vertelt Verhoeven. ,,Na tien minuten stond het al 4-0. Dan gaan de kopjes hangen en is het geloof en de wil er niet echt meer.” De opponent bood de spelers van Sterksel in de kantine nog een biertje aan. ,,En dan zeggen ze dat het mooi is dat we zo netjes blijven voetballen. Ik heb ook eerder van tegenstanders gehoord dat ik er niks aan kon doen als we bijvoorbeeld met 4-0 verloren. Maar daar heb ik niks aan.”

Onervaren

Sterksel promoveerde vorig seizoen voor het eerst in de historie naar de vierde klasse, maar de trainer vertrok en nam een gedeelte van de selectie mee. Het eerste van Sterksel bestaat daarom nu uit een kleine groep, waarvan een groot gedeelte onervaren is. ,,Ik wilde vorig seizoen eigenlijk stoppen, maar ze zochten hier nog een keeper en ik heb toen toegezegd. Achteraf zou ik dat toch anders hebben gedaan, maar ik wil het nu ook afmaken. Wie a zegt, moet ook b zeggen”, aldus Verhoeven. Die instelling heeft de rest van het team ook. ,,Bij andere clubs zeiden ze maanden geleden al: die gaan het seizoen nooit afmaken. Maar wij hebben tegen elkaar gezegd dat stoppen geen optie is. Ik verlies persoonlijk nog liever elke week met 10-0 dan dat we ons terugtrekken.”

Niet makkelijk

Maar met -3 punten (Sterksel liet een keer verstek gaan en kreeg punten in mindering) en honderd doelpunten tegen is het moeilijk om de moed erin te houden. ,,Nee het wordt er elke week niet makkelijker op", geeft Verhoeven meteen toe. ,,Maar iedere week staan we er weer opnieuw en ik geloof dat we echt nog wel een keer een punt of drie punten zouden kunnen pakken. Het hoeft maar één keer goed te vallen. Al zal de kans wel klein zijn. Maar we willen elke week het beste eruit halen.”