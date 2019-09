Keeper vs penaltyspecialist: ‘Speler kan alleen missen, de keeper juist winnen’

Op een maandagavond in september legt Erwin Isbouts de bal, een witte Derbystar, zorgvuldig neer op de penaltystip van het hoofdveld op sportpark Den Dries in Valkenswaard. ,,Als het goed is", benadrukt de topschutter van tweedeklasser SV Valkenswaard, ,,heeft de keeper geen kans." De doelman in deze is Someren-goalie Maarten Werts, die ondertussen op de doellijn geconcentreerd staat te wachten op de inzet van strafschoppenspecialist Isbouts. Die zet zijn hakken tegen de lijn van het zestienmetergebied, neemt zeven passen en schiet dan feilloos raak in de linkerbenedenhoek. Werts zit wel in de goede hoek, maar is alsnog geklopt.